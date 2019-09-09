В Татарстане осенний сев проведен на 85% площадей, отведенных под озимые культуры

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В республике осенний сев проведен на 85% площадей, отведенных под озимые культуры.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ, в республике по состоянию на 9 сентября озимые культуры посеяны на 460,3 тыс. га – это 85% к прогнозу.

«По оперативной информации, на сегодня рожью засеяно 118,5 тыс. га, пшеницей – вдвое больше площади, или 336,2 тыс. га», – пояснил начальник отдела развития отраслей земледелия министерства Ирек Садыков.

Также он уточнил, что свои прогнозные показатели по посеву озимых культур выполнили семь муниципальных районов республики. Это Атнинский, Мамадышский, Пестречинский, Сабинский, Тетюшский, Тюлячинский и Ютазинский районы.

«Примечательно, что Мамадышский и Тюлячинский районы выполнили свои первоначальные планы на 105%. Первый из них посеял озимые на 12,6 тыс. га, другой – на 6,1 тыс. га», – уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в Заинском и Спасском районах озимые посеяны на 98% отведенных этим культурам площадей, или на 14 тыс. га и 21,8 тыс. га соответственно, в Нурлатском – на 97% (15,5 тыс. га), Черемшанском – также на 97% (11,4 тыс. га).

В ведомстве отметили, что также в ближайшие дни намерены завершить осенний сев аграрии Балтасинского, Алькеевского, Нижнекамского и ряда других муниципальных районов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в республике семь муниципальных районов завершили уборку зерновых и зернобобовых культур.



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