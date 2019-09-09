Казанцы будут соревноваться в спортивном ориентировании на озере Лебяжьем

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Казани в воскресенье, 15 сентября, пройдет первенство города по спортивному ориентированию, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В соревновании примут участие около 200 горожан от 7 до 19 лет. Чтобы присоединиться к состязанию, необходимо оставить заявку на официальном сайте Федерации спортивного ориентирования РТ.

Первенство пройдет в лесопарковой зоне озера Лебяжье и начнется в 11.00. Более подробную информацию можно получить в сообществе федерации в соцсети ВКонтакте или по телефону 8(927)676-56-90.

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