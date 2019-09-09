МЧС рекомендует татарстанцам отказаться от дальних поездок во время тумана

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра в республике ожидается ухудшение видимости на дорогах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«С трех часов ночи и до восьми часов утра завтра на территории Татарстана местами ожидается туман, который представляет опасность для всех участников движения», — сообщили в МЧС.

Во время ухудшения видимости водителям рекомендуется избегать резких торможений – следует плавно снижать скорость. Важно уделить внимание техническому состоянию авто. По возможности постарайтесь избегать дальних поездок в туман.

Пешеходам следует переходить дорогу исключительно в предназначенных для этого местах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.