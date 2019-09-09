В Татарстане начался конкурсный отбор на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад»

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане сегодня стартовал конкурсный отбор на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад». Первый этап конкурса продлится до 13 сентября, сообщает Минобрнауки РТ.

В отборе примут участие детские сады, реализующие программы дошкольного образования. «На первом этапе состоятся представление и защита проектов, направленных на совершенствование билингвального образования дошкольников», – отмечается в сообщении министерства.

Цель гранта – совершенствование учебно-воспитательного процесса билингвального образования дошкольников в муниципальных образовательных организациях.

В прошлом году в конкурсе участвовали 82 дошкольные образовательные организации Татарстана. Гранты в 500 тыс. рублей выиграли 30 детских садов.

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