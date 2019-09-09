В России разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В следующем году в Москве можно будет приобрести алкоголь по мобильному приложению. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Данное нововведение будет реализовано в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов. Таким образом, при приобретении алкоголя или табачной продукции вместо предъявления бумажной версии документов москвичам будет достаточно воспользоваться мобильным приложением.

«Думаю, эксперимент в Москве начнем в первой половине 2020 года», — рассказал вице-премьер РФ.

Для того, чтобы воспользоваться приложением, нужно будет скачать его, после чего пройти аутентификацию и синхронизировать его с порталом госуслуг.

В дальнейшем в приложении планируется установка специальных считывающих устройств, которые смогут распознавать людей в стадии сильного опьянения. Это будет возможно при помощи считывания отпечатков или распознавания лиц.

По словам Максима Акимова, данное нововведение позволит «оценить уровень попыток совершения мошенничества при помощи приложения», что является необходимой мерой перед непосредственным внедрением цифровых паспортов.

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