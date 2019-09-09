Алиса Приточкина из Казани поборется за право выступить на «Детском Евровидении»

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Студентка Академии Игоря Крутого Алиса Приточкина из Казани представит Татарстан в финале национального конкурса «Детское Евровидение», сообщают организаторы конкурса.



Юная певица успешно выступила в отборочном туре песенного конкурса и попала в число лучших вокалистов России.



Финал национального отбора состоится 24 сентября. Творческую конкуренцию Алисе составят девять сольных исполнителей, один дуэт и одна группа. Победитель получит право представлять Россиию на международном конкурсе «Детское Евровидение», которое состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливице.

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