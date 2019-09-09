Медики оказали помощь школьнику из Набережных Челнов, которому оторвало часть пальца

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах 10-летнему мальчику оторвало часть пальца. Информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в Министерстве здравоохранения РТ.

«Мальчик пришел с папой в приемное отделение Камского детского медицинского центра. Ему была оказана медицинская помощь по показаниям. Ребенка госпитализировали. Общее состояние стабильное», – отметила пресс-секретарь ведовства Альфия Хасанова.

Инцидент произошел 6 сентября во внеурочное время.

Каким образом ребенок лишился части пальца, пока неизвестно.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.