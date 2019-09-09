WORLDSKILLS - 2019

Валерия Белова

9 сентября 2019, 14:43

Происшествия

Медики оказали помощь школьнику из Набережных Челнов, которому оторвало часть пальца

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Происшествия

Медики оказали помощь школьнику из Набережных Челнов, которому оторвало часть пальца

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Ребенок госпитализирован в Камский детский медицинский центр.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах 10-летнему мальчику оторвало часть пальца. Информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в Министерстве здравоохранения РТ. 

«Мальчик пришел с папой в приемное отделение Камского детского медицинского центра. Ему была оказана медицинская помощь по показаниям. Ребенка госпитализировали. Общее состояние стабильное», – отметила пресс-секретарь ведовства Альфия Хасанова. 

Инцидент произошел 6 сентября во внеурочное время. 

Каким образом ребенок лишился части пальца, пока неизвестно.

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