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Татар-информ

9 сентября 2019, 18:24

Экономика и финансы

В России выделят втрое больше средств на детские пособия

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Экономика и финансы

В России выделят втрое больше средств на детские пособия

По предварительным расчетам Минтруда РФ, в 2020 году сумма пособий составит 150 млрд рублей.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Со следующего года в России выделят втрое больше средств на выплату пособий на рождение или усыновление первого ребенка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на предварительные расчеты Минтруда РФ.

Так, в 2020 году, по информации издания, сумма детских пособий составит 150 млрд рублей, а в 2021-м — 156 млрд. Для сравнения: в нынешнем году для выплат семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок, из бюджета выделили 50 млрд рублей.

Таким образом, уже со следующего года ежемесячные выплаты вырастут на семь процентов — до 12 тыс. рублей.

Также с января претендовать на пособия смогут семьи, в которых имеется ребенок возрастом до трех лет, а заработная плата родителей составляет менее двух прожиточных минимумов на человека.

«Сейчас ежемесячные выплаты получают семьи, в которых доход не превышает полутора прожиточных минимумов на родителя до достижения ребенком возраста полутора лет», — отмечается в сообщении. 

Увеличение количества семей, которые могут претендовать на получение денежных средств, и срока выплат связано с подписанием 2 августа Президентом России Владимиром Путиным соответствующего закона. 

По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, изменения в законодательстве затронут 70% семей, в которых появился первый или второй ребенок.

Также во время прямой линии Президент отметил, что семьи, доход которых составляет порядка 45 тысяч рублей, с начала 2020 года будут получать выплаты на ребенка. Сумма их составит около десяти тысяч рублей.

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