Нагорный, Карьер и Новая Сосновка почти на сутки останутся без воды из-за работ на сетях

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В среду, 11 сентября, в ряде домов в поселках Нагорный, Карьер и Новая Сосновка Советского района Казани почти на сутки отключат воду, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Воды не будет с 9 часов 11 сентября до 6 часов 12 сентября во всем поселке Новая Сосновка и на улице Учительской в поселке Карьер.

В поселке Нагорный без воды останутся улицы 1 — 6-я Клеверная, 1 — 7-я Поперечно-Дорожная, 1 — 3-я Поперечно-Осенняя, 1-я и 2-я Отдаленная, Алданская, Большая и Малая Осенняя, Дорожная, Круговая, Лесная, Мостовиков, Пионерская. Таежная, Электрика, Якутская, Анадырская, Высокогорская, Дубровка, Куркачинская, Малая Дорожная, Набережная, Скороходная, Челябинская и Ягодная.

Воду отключат из-за работ на сетях водоснабжения в СНТ «Собес-2». По заявкам жителей будут размещаться автоцистерны с водой.

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