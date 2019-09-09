Транспортная компания GLT закупит у КАМАЗа около 2 тыс. тягачей до 2021 года

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). На международной выставке коммерческих автомобилей COMTRANS 2019 транспортная компания GLT заключила соглашение с ПАО «КАМАЗ» о приобретении около 2 тыс. тягачей поколения К5 до 2021 года для развития собственного парка грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба камского автогиганта.

«ПАО „КАМАЗ“ и GLT заключили соглашение о развитии парка тягачей нового поколения К5 и приобретении техники. Соглашение отражает намерение GLT приобрести магистральную технику поколения К5 у КАМАЗ в количестве до 2 тыс. единиц в течение 2020-2021 годов, исходя из потребностей транспортной компании», — отмечает пресс-служба.

Документ подписали генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и президент GLT Василий Горбунов.

«С крупнейшей российской транспортной компанией GLT нас связывает многолетнее успешное сотрудничество. Мы рады, что наш стратегический партнёр стал одним из первых заказчиков на автомобили нашей новой линейки, что открывает новые перспективы для совместной эффективной работы», — подчеркнул Сергей Когогин.

КАМАЗ является поставщиком магистральной техники для транспортной компании GLT в течение почти четырёх лет.





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