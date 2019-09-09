В Татарстане приставы помогли незаконно уволенной воспитательнице вернуться на работу

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Рыбно-Слободском районе приставы помогли незаконно уволенной воспитательнице вернуться на работу, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Женщина работала воспитателем группы продленного дня в местной общеобразовательной организации. С данной должности она была уволена по инициативе работодателя. Кроме того, воспитатель не получила зарплату за отработанное время», — рассказала Халимова.

Женщина отправилась в суд, чтобы восстановить свои права. В итоге суд обязал руководство школы восстановить ее в прежней должности.

Пристав выехала по адресу учреждения и напомнила руководителю об ответственности за неисполнение решения суда.

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