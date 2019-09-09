Экс-солистка Nightwish, финская певица Тарья Турунен представит новый альбом в Казани

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). 20 сентября в казанском концертном зале «Эрмитаж» состоится концерт экс-солистки группы Nightwish, знаменитой финской певицы Тарьи Турунен, сообщают организаторы.



Тарья, славящаяся своим «валькирианским» голосом, приедет в Россию в рамках мирового турне в поддержку нового альбома In The Raw. Помимо Казани, певица посетит с концертами Санкт-Петербург, Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Пермь, Уфу, Екатеринбург и Тюмень. Также артистка порадует поклонников хитами с предыдущих альбомов.



Тарья Турунен является одной из самых влиятельных фигур финской музыкальной индустрии в мировом шоу-бизнесе. Ее академически подготовленный голос не только послужил ключом к успеху группы Nightwish, но и стал олицетворением жанра «симфонический метал».





За свою карьеру она выпустила семь сольных пластинок, пять концертных CD и DVD, в том числе классический, созданный в сотрудничестве с проектом Harus.



Турунен стала первой зарубежной певицей, сумевшей продать более 20 тыс. копий своего альбома в России. Всего в мире продано свыше 900 тыс. копий сольных дисков Тарьи и более 3 млн копий альбомов, записанных с группой Nightwish.

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