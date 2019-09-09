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Татар-информ

9 сентября 2019, 20:34

Культура

Между писателями Казахстана и Татарстана подписано соглашение о сотрудничестве

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Культура

Между писателями Казахстана и Татарстана подписано соглашение о сотрудничестве

Фото: Салават Камалетдинов/архив

Форум писателей стран Азии состоялся в казахстанской столице Нур-Султан при участии представителей 38 стран мира.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Председатель Союза писателей РТ Данил Салихов принял участие в работе I Форума писателей стран Азии, сообщает пресс-служба Союза писателей РТ.

В рамках форума писателей стран Азии между писателями Казахстана и Татарстана подписано соглашение о сотрудничестве.

Форум состоялся в казахстанской столице Нур-Султан при участии писателей из 38 стран мира: России, Иордании, Монголии, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Афганистана, Саудовской Аравии и многих других.

Участники обсудили вопросы взаимодействия между писателями разных стран, значимости литературы в решении вопросов мирного сосуществования, говорили о важности решения проблем переводов книг на разные языки.

Представитель Татарстана – Данил Салихов выступил с докладом на круглом столе, организованном в рамках форума, а также встретился с активом Казахстанского конгресса татар и башкир в Полномочном представительстве Татарстана в Казахстане.

 

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