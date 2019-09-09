Жители РТ могут внести предложения к законопроекту об учреждении медали «100 лет образования ТАССР»

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Жители Татарстана до 13 сентября могут внести предложения к законопроекту, связанному с учреждением новой государственной награды республики – медали «100 лет образования ТАССР». Документ для общественного обсуждения размещен на портале «Открытый Татарстан», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Закон РТ “О государственных наградах РТ”».

Проектом закона предлагается награждать медалью «100 лет образования ТАССР» граждан, внесших существенный вклад в развитие государственности Татарстана, укрепление ее социально-экономического потенциала, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и преумножение культурно-духовного наследия, а также имеющих заслуги в профессиональной и общественной деятельности.

«Законопроектом определяются правила ношения новой государственной награды: на левой стороне груди, а при наличии у награжденных других орденов и медалей располагается после медали “Ана даны – Материнская слава”», – отмечается в сообщении пресс-службы.

На граждан, награжденных этой медалью, после выхода на пенсию будут распространяться меры социальной поддержки.

В 2020 году исполняется 100 лет со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.