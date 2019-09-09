Картину «Водяная» признали лучшим детским фильмом на кинофестивале «Киношок» в Анапе

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Анапе на одном из крупнейших российских кинофестивалей «Киношок», картину режиссера Алексея Барыкина «Водяная» признали лучшим детским фильмом. Ленту оценивали дети под руководством взрослого жюри в Анапе, Темрюке, Новороссийске и Крымске. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

«Фильм „Водяная“ казанского режиссёра Алексея Барыкина стал победителем одного из самых престижных российских фестивалей – „Киношок“ в номинации „Лучший детский фильм“», — отмечает пресс-служба.

Председателем жюри детского конкурса был российский актёр Александр Кольцов. К тому же, высокую оценку татарстанскому фильму дал кинорежиссёр Ходжакули Нарлиев, а также киноведы Анна Пендраковская и Сергей Анашкин.

Полнометражный фильм-сказка «Водяная» был снят по мотивам произведений Каюма Насыри и вышел в прокат в России, Казахстане, Вьетнаме и Китае.

«Киношок» является открытым кинофестивалем для работ режиссеров из стран СНГ и Балтии. Проводится в Анапе с 1992 года.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.