Кондуктор казанского автобуса обнаружил, что пассажирка заплатила за проезд фальшивой купюрой

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В казанском автобусе задержали пассажирку, пытавшуюся расплатиться фальшивой купюрой. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Около семи часов вечера в салон зашла пассажирка. На вид женщине было около 50 лет. Она передала за проезд тысячу рублей, кондуктору купюра показалась подозрительной, и он сравнил ее с аналогичными», — рассказал Сергей Темляков.

В итоге было принято решение снять автобус с линии. Кондуктор ПАТП-4 вывал экипаж полиции, а пассажиров пересадили в другой автобус.

Пассажирку задержали правоохранители.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.