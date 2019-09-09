Айрат Хайруллин: Именно сельские жители обеспечили высокую явку на выборы с утра

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Депутат Госдумы ФС РФ Айрат Хайруллин отметил высокую активность татарстанцев, пришедших вчера на выборы, и безупречную организацию избирательного процесса.

«В России прошел Единый день голосования, граждане страны избирали руководителей субъектов РФ самого разного уровня. У нас в Республике Татарстан избирательный процесс прошел очень активно. В этом году были учтены пожелания и просьбы жителей сел и деревень, избирательные участки открывались не в 8, как обычно, а в 7 часов, так как идет уборочная кампания. Приятно отметить, что именно сельские жители обеспечили высокую явку с утра, что говорит о вовлеченности населения сел и деревень в процессы развития общества. Сам я традиционно проголосовал в Казани, в той школе, где учился с 1-го по 10-й класс, поэтому мне особенно приятно туда приходить», — поделился Айрат Хайруллин.

Также депутат Госдумы отметил, что во время избирательной кампании было собрано большое количество различных замечаний и конструктивных наказов, что говорит о высокой гражданской позиции населения.

«Очень важно, что руководство нашей республики умеет слышать граждан, учитывать их замечания и создавать необходимее условия для решения местных задач. Этим Татарстан всегда исторически выгодно отличался от большинства регионов страны, поэтому в нашей республике всегда высокая явка.

На сегодняшний день, учитывая потребность сельского населения, начали свою работу 4 мобильные поликлиники, что значительно повысит результативность медицинского обслуживания в сельской местности», — подчеркнул Айрат Хайруллин.

В завершение парламентарий отметил, что Татарстан — один из самых активных регионов по внедрению и реализации различных федеральных и республиканских программ, направленных на развитие территорий и рост производительности труда.

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