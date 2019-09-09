Татарстанцы завоевали «золото» командного турнира первенства Европы по стендовой стрельбе

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Спортсменки из Татарстана Полина Князева и Татьяна Саранская завоевали золотые награды в командном турнире первенства Европы по стендовой стрельбе. Соревнования проходят в итальянском городе Лонато.

Выступая с Полиной Бойко, в финале молодые стрелки победили сборную Германии — 59:58.

Тем не менее в личном зачете у спортсменок все прошло не так гладко. «У Полины Князевой пятое место, у Татьяны Саранской — 17-е. Однако сегодня они выступают в классе микс: Полина с еще одним татарстанцем Геннадием Мамкиным, Татьяна — с Никитой Ходовым из Липецка», — рассказали в пресс-службе Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

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