Ольга Павлова: Мы будем приглашать людей из хосписа на крупные спортивные мероприятия

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Федерация синхронного плавания Республики Татарстан и благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией имени Анжелы Вавиловой заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Подписание состоялось во время пресс-конференции, посвященной благотворительному мастер-классу по синхронному плаванию Татьяны Покровской.

«Я думаю, что форм работы с хосписом предостаточно. У нас огромное количество соревнований, шикарные шоу. Ведь люди, находящиеся в хосписах, живы, им тоже нужны положительные эмоции, поэтому мы будем их приглашать на крупные спортивные мероприятия, привозить спортсменов к ним», — сказала после подписания Павлова.

Также Павлова объяснили, почему именно спортсмены могут помочь людям, находящимся в хосписах: «Спортсмены сильны энергетически, они могут помочь не только денежными средствами, но и простым разговором. Мы продумаем эти вещи, которые помогут продлить жизнь».

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