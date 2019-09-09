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Татар-информ

9 сентября 2019, 11:30

Общество

Айрат Хайруллин взял под контроль более 50 вопросов граждан

Общество

Айрат Хайруллин взял под контроль более 50 вопросов граждан

За время региональной недели, которая завершилась 8 сентября, депутат Госдумы Айрат Хайруллин рассмотрел более 50 вопросов избирателей.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). С 27 августа приемы граждан были организованы в восьми муниципальных районах Нижнекамского избирательного округа: Спасском, Алексеевском, Чистопольском, Аксубаевском, Черемшанском, Новошешминском, Нижнекамском и Заинском. Их жители пришли с самыми разными вопросами. 

В Спасском районе, например, самыми острыми оказались вопросы поставки лекарственных препаратов льготным категориям граждан, ремонта дорог и получения субсидий на строительство жилья. 

Молодых мам Аксубаевского района волновали вопросы обеспечения детей молочной продукцией и выплаты пособий роженицам. Представитель ветеранской организации этого района обратился с просьбой оказать содействие в строительстве памятника земляку Раису Беляеву, который внес огромный вклад в развитие не только Аксубаевского района, но и всего Татарстана. Глава сельского поселения Лашманка обратился за содействием по вопросу освещения центрального проспекта.

Предприниматели Заинска пришли за помощью по сохранению рабочих мест в связи с ликвидацией рынка. 

В Нижнекамске сразу восемь человек пришли за содействием по включению в программу финансирования земельных участков, которые были выделены многодетным семьям в четырех поселениях Нижнекамского района. «Там нет ни дорог, ни освещения, ни газа, ни воды, как же там вести строительство своих домов?» — недоумевали они. Остальные вопросы касались оформления дачного участка, помощи в получении денег по исполнительному производству, двое нижнекамцев пришли с просьбами по оказанию материальной помощи. 

В Черемшанском районе просили помочь с проведением газа, с установкой газового котла, с проведением Декады инвалидов и пожилых людей, с реконструкцией братской могилы.

В Новошешминском — обратились за помощью по ремонту молельного дома, в строительстве медресе и организации праздничного стола в Декаду пожилых людей.

Подводя итоги, Айрат Хайруллин отметил, что многие из вопросов решались на местах, по некоторым сразу давались необходимые разъяснения, остальные обращения приняты в работу. Парламентарий пояснил, что все вопросы, которые волнуют население, решаются в определенной иерархии: депутаты муниципальной власти, республиканского уровня и депутаты высшего законодательного органа нашей страны — Госдумы. 

«В особенных случаях, когда необходимы разбирательства и разъяснения соответствующих ведомств, готовятся депутатские запросы, позже мы сообщаем о ходе решения проблем всем обратившимся. Основная задача депутата Государственной Думы при общении с избирателями — это решение вопросов законодательного уровня. Но очень многие приходят с житейскими проблемами. По вопросам, которые задаются на приемах, очень хорошо видно, какие проблемы испытывают наши граждане и как им приходится преодолевать непростые времена. Мы стараемся помочь, ни один вопрос не остается без внимания», — отметил Айрат Хайруллин.

Так, уже на этой неделе благополучно решился вопрос о проведении операции на глаз жительницы села Шешминская крепость — ей была выделена материальная помощь.

Как правило, на приемы стараются попасть не только с проблемами, но и с благодарностями. Специально, чтобы выразить свою признательность и сказать искреннее спасибо Айрату Назиповичу, пришла на прием многодетная мать из Чистополя. У нее четверо детей, и сразу двое в этом году отправились в первый класс. В рамках акции «Помоги собраться в школу» первоклассникам из семьи Зариповых, так же, как и многим другим детям Нижнекамского округа, от имени депутата Госдумы Айрата Хайруллина были вручены портфели со всем необходимым к школе. «Для меня это ощутимая помощь. Сыновья очень рады подаркам, они счастливы, с удовольствием ходят в школу и гордо носят портфели, которые им были вручены от нашего депутата», — поделилась Анна Зарипова.

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