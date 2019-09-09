Ольга Павлова о школе Покровской по синхронному плаванию: Мы ориентированы на высочайший результат

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Создание в Казани школы Покровской по синхронному плаванию направлено на получение высочайшего результата. Об этом на пресс-конференции, посвященной благотворительному мастер-классу Татьяны Покровской, рассказала депутат Государственной Думы РФ, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания РТ Ольга Павлова.

«У нас амбициозный регион и мы затеяли такое огромное дело не ради средних результатов, мы ориентированы на высочайший результат. Пока идет набор будущего нашей страны — спортсмены 15-16 лет. Набор идет для следующего олимпийского цикла, а там посмотрим», — заявила Павлова.

Она также уточнила, почему в Казань будут съезжаться лучшие спортсмены России: «Методики подготовки заходят в Татарстан вместе с Покровской, мы принимаем талантливых детей со всех регионов России. Кому не нужна Москва и Санкт-Петербург как дорогие города — welcome, ждем их здесь. У нас они гарантированно будут жить, работать, учиться».

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