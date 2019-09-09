(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане из-за сообщений о происшествиях на выборах в Госсовет возбуждено уголовное дело. Об этом на пресс-конференции о предварительных итогах голосования сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

По ее словам, всего в территориальные органы МВД поступило 3654 сообщения о происшествиях, связанных с проведением избирательной кампании.

«Всего возбуждено 11 уголовных дел, за сутки два уголовных дела. В Москве – четыре, в Республике Тыва – одно, в Новосибирской области – одно, в Камчатском крае – одно, в Республике Татарстан – одно, два – в Краснодарском крае и еще одно в Курганской области», — сообщила Элла Памфилова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что распоряжение татарстанского Telegram-канала Birbov.guru попали кадры допроса задержанного молодого человека, где он признается, что участвовал в инсценировке «вброса» бюллетеней на участке № 291 в Казани по просьбе представителей одной из парламентских партий.

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