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Татар-информ

9 сентября 2019, 10:00

Общество

Айрат Хайруллин: «Очень важно сохранять исторически сложившиеся и развивать новые традиции»

Общество

Айрат Хайруллин: «Очень важно сохранять исторически сложившиеся и развивать новые традиции»

Яркий и веселый праздник «Третий Спас» прошел в селе Караваево Алексеевского района 29 августа.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В селе Караваево Алексеевского района РТ 29 августа отпраздновали праздник «Третий Спас». Жителей села порадовали большой концерт местных творческих коллективов, конкурсы и игры. Все участники и победители развлекательной программы были награждены дипломами, грамотами, благодарственными письмами и подарками. Акцентом праздника стала выставка с продукцией товаров местного производства: меда, различной выпечки, а также декоративно-прикладного искусства и поделок из овощей.

«Это был настолько теплый, яркий и насыщенный праздник, к нам многие из соседних районов приезжали. Такие народные гуляния мы организовали впервые, за что все караваевцы очень благодарны депутату Госдумы Айрату Назиповичу Хайруллину. Он откликнулся самым первым, когда мы начали искать поддержку по организации праздника», — рассказала одна из активистов села Любовь Муртазина.

До выхода на пенсию Любовь Николаевна более 20 лет работала в центре детского творчества районного отдела образования, а сегодня ведет работу по восстановлению одного из старинных храмов, который находится в селе Караваево. Эта церковь была построена на средства местного помещика Христофора Молостова в 1793 году, в начале тридцатых годов ХIХ века колокола сняли, официально церковь закрыли в 1941 году. Восстанавливать храм начали в 2014 году. 

«Неоднократно мы получали материальную помощь от Айрата Назиповича на восстановление храма, несколько раз к нему обращались, и никогда он нам не отказывал! Караваевская церковь названа в честь Нерукотворного Образа Спасителя, а Третий Спас — Спас трех великих праздников, Спас Нерукотворный, престольный праздник села Караваево», — подчеркнула важность мероприятия для сельчан Любовь Муртазина. 

Она рассказала, что подарки от депутата были вручены на празднике активистам села, участницам конкурса «Умелые хозяйки», четырем семейным парам, которые прожили совместно 50 и более лет, старожилу и почетному гражданину села. 

«Всякий народ, который заботится о будущем, бережет свои традиции. Очень важно сохранять исторически сложившиеся и развивать новые традиции. То, что на селе люди активны, душой болеют за свой родной край, берегут народные ценности, это очень здорово. Мне приятно, что моя помощь принесла радость людям», — прокомментировал Айрат Хайруллин.

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