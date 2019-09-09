В день выборов ЦИК РТ ответил на все обращения от политических партий

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Центральная избирательная комиссия Татарстана на выборах в Госсовет РТ получила 62 обращения от политических партий, на каждое из которых дала ответ и пояснения. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре РТ сообщил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«В день голосования мы получили 62 обращения в адрес ЦИК. Все они поступили от одной политической партии. По всем ним, согласно закону, мы должны в этот же день дать пояснения и ответ, что нами и было сделано. Многие из этих обращений были одинаковыми по содержанию, но поступили от нескольких заявителей», — отметил глава ЦИК РТ.

По его словам, до Единого дня голосования ЦИК РТ также получал обращения. Всего их поступило 45. В основном они касались вопросов регистрации кандидатов в депутаты и агитации.

Вчера, 8 сентября, в Татарстане прошли выборы депутатов Государственного Совета РТ. В республике были открыты 2 тыс. 811 избирательных участков. В Госсовет РТ VI созыва избираются 100 депутатов. Это 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу и 50 — по одномандатным избирательным округам.

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