В Казани на протяжении трех лет будут проходить этапы Кубка мира по синхронному плаванию

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Казань до 2022 года будет принимать этапы Кубка мира по синхронному плаванию, сообщила депутат Государственной Думы РФ, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания РТ Ольга Павлова на пресс-конференции, посвященной благотворительному мастер-классу Татьяны Покровской.

«Мы на три года подписали проведение этапов Кубка мира, и этап, который завершился в этом году, признан лучшим. Письмо об этом находится в Министерстве спорта. Это яркие вехи развития синхронного плавания в Татарстане», — отметила Павлова.

В 2019 году соревнования проходили с 19 по 21 апреля в казанском Дворце водных видов спорта.

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