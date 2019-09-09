WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

9 сентября 2019, 13:28

Спорт

На базе школы Татьяны Покровской откроется международный центр FINA

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Спорт

На базе школы Татьяны Покровской откроется международный центр FINA

Фото: Султан Исхаков

Просьбы о принятии в него своих спортсменов направили уже девять стран.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). На базе школы Татьяны Покровской откроется международный центр FINA — Международной федерации плавания. Об этом рассказала депутат Государственной Думы РФ, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания РТ Ольга Павлова.

«На базе школы Покровской готовится решение об открытии международного центра FINA. Уже девять стран просят взять туда на подготовку своих спортсменов. Естественно, это хорошие финансовые вливания и для республики, и для татарстанского спорта», — сообщила Павлова журналистам на пресс-конференции, посвященной благотворительному мастер-классу Татьяны Покровской.

Татьяна Покровская — советский и российский тренер, главный тренер сборной России по синхронному плаванию. Школа Покровской начнет свою работу в сентябре на базе училища Олимпийского резерва.

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