День танкиста в Альметьевске отметили митингом

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Во второе воскресенье сентября в России отмечается День танкиста — профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, который ведет свою историю с советских времен. Представители Союза танкистов Альметьевска в этот день встретились на площади памяти и провели митинг, посвященный этой дате. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Военком Альметьевского района Ришат Сабиров обратился ко всем присутствующим с поздравительной речью. Он отметил, что сегодня в городе и районе проживают более 100 человек, служивших в танковых войсках.



Этот род войск интересен и подрастающему поколению. При содействии Союза танкистов, образованного в прошлом году, при кадетской школе №21 и в сельской ямашской школе открылись классы юных танкистов. Сегодня их уже около ста человек и это количество постоянно растет.



Представители Союза постоянно организуют внеклассные часы со школьниками, вывозят их на экскурсии. Совсем недавно они побывали в Казани в танковом училище, а накануне Дня танкиста объездили сельские поселения, где провели беседы с подростками.



«Чем больше будет заинтересованных ребят, тем лучше», – считают ветераны.



В день танкиста состоялось награждение почетными знаками тех танкистов, кто активно ведет работу с молодежью, среди них и заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Виктор Городний. Ему был вручен почетный знак.



В финале митинга танкисты почтили память погибших в Великой Отечественной войне и в локальных войнах минутой молчания.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.