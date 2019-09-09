ЦИК России положительно оценил выборы в Татарстане

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Центральная избирательная комиссия Российской Федерации положительно оценила выборы в Госсовет Татарстана. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре РТ сообщил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Вчера поздно вечером мы выходили на связь с Центральной избирательной комиссией РФ, проинформировали руководство ЦИК нашей страны о предварительных результатах, рассказали о тех вопросах, которые были со стороны участников избирательного процесса. Была дана положительная оценка с пожеланиями хорошей дальнейшей работы», — поделился глава ЦИК РТ.

Вчера, 8 сентября, в Татарстане прошли выборы депутатов Государственного Совета РТ. В республике были открыты 2 тыс. 811 избирательных участков. В Госсовет РТ VI созыва избираются 100 депутатов. Это 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу и 50 — по одномандатным избирательным округам.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.