(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Госавтоинспекция Казани ищет очевидцев двух ДТП, в которых пострадали пассажир автобуса и пешеход, сообщили в городской ГИБДД.

«5 сентября вечером в автобусе № 55 упал 43-летний пассажир. Водитель уехал, тем самым нарушив ПДД, а пострадавший получил травму головы. На следующий день водитель «Хендэ» сбил 52-летнюю женщину на подземной парковке на Достоевского. Водитель также уехал, а женщина получила травму грудной клетки», — рассказали в Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

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