WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 сентября 2019, 12:15

Происшествия

Госавтоинспекция Казани ищет очевидцев двух ДТП, в которых пострадали пассажир автобуса и пешеход

Рекомендуем

Происшествия

Госавтоинспекция Казани ищет очевидцев двух ДТП, в которых пострадали пассажир автобуса и пешеход

В результате аварий мужчина получил травму головы, а женщина-пешеход — травму грудной клетки.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Госавтоинспекция Казани ищет очевидцев двух ДТП, в которых пострадали пассажир автобуса и пешеход, сообщили в городской ГИБДД.

«5 сентября вечером в автобусе № 55 упал 43-летний пассажир. Водитель уехал, тем самым нарушив ПДД, а пострадавший получил травму головы. На следующий день водитель «Хендэ» сбил 52-летнюю женщину на подземной парковке на Достоевского. Водитель также уехал, а женщина получила травму грудной клетки», — рассказали в Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Ночную аварию в центре Казани спровоцировал пьяный водитель «Мерседеса»
Новости дня
13:02
В галерее «Хазинэ» откроется международная биеннале печатной графики «Всадник»

V Казанская международная биеннале печатной графики «Всадник» будет посвящена Году театра.

12:46
В РФ колледжи оснастят 700 мастерскими для обучения молодых профессионалов по стандартам WorldSkills

В 2020 году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» на создание мастерских выделят более 4 млн рублей.

12:45
Легковой авто сбил пожилую жительницу Казани вне перехода, женщина скончалась в больнице

ДТП произошло на улице Дементьева.

12:32
В день выборов ЦИК РТ ответил на все обращения от политических партий

Всего Центризбирком республики принял более 60 обращений.

12:27
В Татарстане из-за сообщений о происшествиях на выборах в Госсовет возбуждено уголовное дело

Всего в территориальные органы МВД по всей стране поступило 3654 сообщения о происшествиях, связанных с проведением избирательной кампании.

12:22
ЦИК России положительно оценил выборы в Татарстане

В российском Центризбиркоме пожелали татарстанцам хорошей дальнейшей работы.

12:16
Дамир Фаттахов: Экстрим-парк под мостом Миллениум надеемся открыть ко Дню молодежи в 2020 году

Новое общественное пространство Казани будет включать скейт-парк, открытый летний кинотеатр, а также зону фуд-корта.

12:15
Госавтоинспекция Казани ищет очевидцев двух ДТП, в которых пострадали пассажир автобуса и пешеход

В результате аварий мужчина получил травму головы, а женщина-пешеход — травму грудной клетки.

12:08
Впервые в Госсовет Татарстана прошли «Справедливая Россия» и «Партия Роста»

Всего в парламенте республики будут работать представители пяти партий.

11:56
ЦИК РТ озвучил последние цифры по выборам в Госсовет Татарстана шестого созыва

Выборы по всем окружным комиссиям были признаны состоявшимися, отметил Мидхат Шагиахметов.

11:55
Ночную аварию в центре Казани спровоцировал пьяный водитель «Мерседеса»

В результате ДТП травмы головы получили пассажир иномарки и пассажирка отечественного авто.

11:50
В Роскачестве назвали лучшие марки шоколадных шариков
11:38
В мэрии Казани назвали места проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок

В этом сезоне ярмарки стартуют 14 сентября.

11:30
Айрат Хайруллин взял под контроль более 50 вопросов граждан
11:22
«Донорское совершеннолетие» и мастер-класс Татьяны Покровской: в Казани проходит «Неделя добра»

Уроки добра в школах 5 сентября дали старт осенней «Неделе добра», которая продлится до 15 числа.

11:20
ВТБ совместно с платежной системой «Мир» обеспечит проезд в метро за 1 рубль
11:14
Школьникам Казани будет доступно горячее питание за 45 рублей

В обновленное меню включены только те блюда, которым отдали предпочтение школьники во время дегустации.

11:11
В Казани задержан мужчина, который пытался вскрыть банкомат при помощи горючей жидкости

41-летний казанец рассказал, что готовился к преступлению заранее.

11:00
Дому XIX века в центре Казани суд обязал владельца вернуть исторический облик

За время пользования зданием, которое относится к ценным градоформирующим объектам, собственник лишил его аутентичного декора крыши и надстроил этаж.

10:54
К 1 сентября в модернизацию школьных столовых Казани вложили 250 млн

В текущем учебном году в Казани открылись 38 новых школьных ресторанов.

10:40
Ак Барс Банк и Фонд развития моногородов поддержат инвестпроекты в моногородах
10:32
В 10 крупнейших школах Казани пройдут школьные пикники для родителей

В сентябре и октябре родители смогут продегустировать школьное меню и осмотреть столовые вместе с детьми.

10:26
В Казани утвердили программу расселения аварийного жилья до сентября 2025 года

На реализацию программы выделено более 893 млн рублей.

10:16
В пещерном храме собора Казанской иконы Божией Матери реставраторы начали роспись интерьеров

К осеннему празднику святыни, 4 ноября, мастера из Мурома изготовят богатый иконостас, который установят у места чудотворного образа.

10:12
Наиль Маганов: Строительство газохимического комплекса позволит улучшить экологию в Альметьевске

Реализация проекта может привлечь в экономику Альметьевского района около 80 млрд рублей инвестиций, создать свыше 4,1 тыс. рабочих мест.

События