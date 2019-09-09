Дамир Фаттахов: Экстрим-парк под мостом Миллениум надеемся открыть ко Дню молодежи в 2020 году

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Алексей Угаров). Минстрой Татарстана начал формировать график работ по обустройству молодежного общественного пространства под мостом Миллениум в Казани. Строительные работы начнутся уже до конца текущего года. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Исходя из графика производственных работ, который сейчас прорабатывается Министерством строительства архитектуры и ЖКХ Татарстана, я думаю, что работы начнутся в этом году. В итоге мы получим законченный вариант открытого скейт-парка ко Дню молодежи, 27 июня 2020 года. Если успеем, это было бы здорово», – сказал министр.

Ранее Дамир Фаттахов опубликовал в своем Instagram эскизы общественного пространства под мостом Миллениум. Оно включает скейт-парк с различными трамплинами, открытый летний кинотеатр, а также зону фуд-корта с точками общественного питания. На страничке в соцсети министр пояснил, что во всем мире давно осваивают такие элементы городской инфраструктуры, превращая их в общественные пространства. «Место под мостом Миллениум собирает молодежь с самыми разными интересами — mural-художников и граффитистов, уличных музыкантов и спортсменов. Это пространство уже негласно принадлежит казанской молодежи», — отметил он.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.