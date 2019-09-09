Ночную аварию в центре Казани спровоцировал пьяный водитель «Мерседеса»

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Виновником аварии в центре Казани был пьяный водитель «Мерседеса», сообщили в городской Госавтоинспекции.

«27-летний водитель иномарки с признаками алкогольного опьянения двигался по Профсоюзной. На пересечении с Чернышевского он, по предварительным данным, не уступил дорогу на соответствующем знаке и лоб в лоб столкнулся с "Ладой Калиной"», — рассказали в ГИБДД.

В результате аварии 27-летний пассажир иномарки и 22-летняя пассажирка «Лады» получили травмы головы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в центре города ночью столкнулись иномарка и отечественная легковушка. От удара «Мерседес» вылетел на тротуар, снес ограждения и опрокинулся на бок.

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