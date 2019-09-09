ЦИК РТ озвучил последние цифры по выборам в Госсовет Татарстана шестого созыва

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ» Егор Никитин). В ЦИК РТ подвели итоги выборов в татарстанский парламент. Первое место с результатом более 72% заняла «Единая Россия», также в Госсовет проходят КПРФ, справедливороссы, «Партия Роста» и ЛДПР. Об этом журналистам сообщил председатель Центризбиркома республики Мидхат Шагиахметов.

По предварительным данным, в Единый день голосования на участки пришли 70,1 % татарстанских избирателей.

«Число голосов, поданных за списки политических партий: "Единая Россия" — 72,43%, КПРФ — 10,74%, "Справедливая Россия" — 3,96%, ЛДПР — 3,79%, "Коммунисты России" — 3,65%, "Партия пенсионеров" — 2,47% и "Партия Роста" набрала 1,82%», — сообщил Шагиахметов.

Также глава ЦИК РТ назвал предварительные данные по одномандатному голосованию. По словам Шагиахметова, выборы по всем окружным комиссиям были признаны состоявшимися.

«По Прибрежному округу победил представитель "Справедливой России", по Электротехническому округу победила "Партия Роста", по Менделеевскому округу победил представитель ЛДПР. Во всех остальных округах победителями установлены кандидаты от "Единой России"», — заключил Мидхат Шагиахметов и добавил, что окончательные данные голосования будут озвучены уже в ближайшее время.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.