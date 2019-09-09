WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 сентября 2019, 20:20

Здоровье и среда

В Актанышском районе успешно введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт

Рекомендуем

Здоровье и среда

В Актанышском районе успешно введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт

Фото: aktanysh.tatarstan.ru

Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 234 жителей села Казкеево, из них 39 детей; на диспансерном учете состоят 24 человека.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В селе Казкеево Актанышского района РТ открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Открытие состоялось при участии главы района Энгеля Фаттахова, заместителя главы Актанышского района Райханы Галимяновой, заместитель главврача по медицинскому обслуживанию Актанышской ЦРБ Рустема Мугтазирова, главы Казкеевского сельского поселения Махтумяна Хурмаева. Об этом сообщает пресс-служба Актанышского района.

В новом здании расположены кабинет фельдшера, процедурный кабинет, комната ожидания приема, раздевалка для персонала, санузел, комната для хранения уборочного инвентаря.

Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 234 жителей села Казкеево, из них 39 детей. На диспансерном учете состоят 24 человека.

Фельдшер Рафиса Сарварова имеет высшую категорию, 35 лет обслуживает население села.



Энгель Навапович выразил слова благодарности Президенту РТ Рустаму Минниханову и Министерству здравоохранения РТ.

«Успешное развитие села – это создание комфортных условий жизни для сельского населения, в первую очередь доступности медицинской помощи. Все целевые государственные программы в районе реализуются», – отметил глава района.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Нижнекамск вновь окутал едкий химический смог
Новости дня
20:34
Между писателями Казахстана и Татарстана подписано соглашение о сотрудничестве

Форум писателей стран Азии состоялся в казахстанской столице Нур-Султан при участии представителей 38 стран мира.

20:20
В Актанышском районе успешно введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 234 жителей села Казкеево, из них 39 детей; на диспансерном учете состоят 24 человека.

20:06
Жители Италии и Беларуси призвали нижнекамцев пересесть на велосипеды

Зарубежные жители записали видеоролики о том, почему выбрали именно этот вид транспорта.

20:00
В Татарстане до конца недели сохранится теплая погода

Гидрометцентр РТ составил прогноз погоды на неделю.

19:50
Картину «Водяная» признали лучшим детским фильмом на кинофестивале «Киношок» в Анапе

Ленту казанского режиссера Алексея Барыкина оценивали дети под руководством взрослого жюри в Анапе, Темрюке, Новороссийске и Крымске.

19:36
В Казани на месяц перекрыли участки улиц Павлюхина и Спартаковская

Движение транспорта ограничат около строящегося дома.

19:22
Нагорный, Карьер и Новая Сосновка почти на сутки останутся без воды из-за работ на сетях

По заявкам жителей будут размещаться автоцистерны с водой.

19:14
Нурмагомедов о победе над Порье: «Гильотина» Дастина была очень опасной, он был близок к победе
19:08
Музыкант из Тюмени выпускает первый рэп-альбом на сибирско-татарском языке

Рузиль Бикиняев в своих треках обращается к тем, кто стесняется говорить на родном языке.

18:52
В Татарстане объявлен День гушр

Продовольственный сбор проводится в целях обеспечения продуктами питания нуждающихся категорий населения.

18:46
Комплексный центр «Доверие» провёл профилактическое занятие с молодежью по профилактике экстремизма

Психологи проводят мероприятия в вузах, ссузах и обучают студентов.

18:38
На маршруте Казань – Аэропорт вводятся дополнительные пригородные поезда

Две дополнительные электрички будут ездить в ночное время.

18:30
Порье о бое с Нурмагомедовым: Хабиб очень неудобен в стойке, я так и не смог поймать его ритм
18:24
В России выделят втрое больше средств на детские пособия
18:10
Госпрограмму «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ» продлили до 2022 года

Общий объем финансирования программы составляет 1,3 млн рублей.

17:54
Спортсменка из Татарстана стала победительницей первенства Европы по тхэквондо

Турнир проходил с 5 по 8 сентября в шведском городе Хельсинборг.

17:40
Университет Иннополис вошел в топ-5 самых многонациональных вузов РФ

Агентство RUR составило рейтинг лучших учебных заведений России.

17:26
В Татарстане создали Комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года.

17:13
На видео попали последствия ДТП в Казани, в котором «Мазда» снесла ограждения и опрокинулась на бок

Авария произошла на Лиственной улице в поселке Салмачи.

17:12
ГСО РТ и Александр Сладковский откроют 54-й концертный сезон 25 сентября

В этот день Казань впервые примет музыкальный фестиваль имени советской оперной певицы Галины Вишневской.

16:55
Прокуратура Татарстана заставит нефтяную компанию заплатить за загрязнение земли и реки Степной Зай

Собственник трубопровода возместил ущерб в размере пяти миллионов рублей.

16:54
Подведены итоги XII Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия»

Церемония награждения состоится 4 октября в КРК «Корстон».

16:40
В Татарстане осенний сев проведен на 85% площадей, отведенных под озимые культуры

Два муниципальных района республики перевыполнили свои планы по посеву озимых культур.

16:33
МЧС рекомендует татарстанцам отказаться от дальних поездок во время тумана

Завтра ночью и утром на дорогах республики ожидается ухудшение видимости.

16:29
В Казани впервые выбирают лучшего следователя России

В столице Татарстана стартовал заключительный этап всероссийского конкурса мастерства сотрудников органов предварительного следствия МВД РФ.

События