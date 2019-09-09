В Актанышском районе успешно введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В селе Казкеево Актанышского района РТ открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Открытие состоялось при участии главы района Энгеля Фаттахова, заместителя главы Актанышского района Райханы Галимяновой, заместитель главврача по медицинскому обслуживанию Актанышской ЦРБ Рустема Мугтазирова, главы Казкеевского сельского поселения Махтумяна Хурмаева. Об этом сообщает пресс-служба Актанышского района.



В новом здании расположены кабинет фельдшера, процедурный кабинет, комната ожидания приема, раздевалка для персонала, санузел, комната для хранения уборочного инвентаря.



Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 234 жителей села Казкеево, из них 39 детей. На диспансерном учете состоят 24 человека.



Фельдшер Рафиса Сарварова имеет высшую категорию, 35 лет обслуживает население села.





Энгель Навапович выразил слова благодарности Президенту РТ Рустаму Минниханову и Министерству здравоохранения РТ.



«Успешное развитие села – это создание комфортных условий жизни для сельского населения, в первую очередь доступности медицинской помощи. Все целевые государственные программы в районе реализуются», – отметил глава района.

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