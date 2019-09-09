В РФ колледжи оснастят 700 мастерскими для обучения молодых профессионалов по стандартам WorldSkills

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В 2020 году в российских колледжах разместят 700 мастерских на сумму более 4 млн рублей для обучения молодых профессионалов по стандартам WorldSkills. Мастерские появятся в рамках проекта «Молодые профессионалы». Информация об этом размещена на сайте Министерства образования и науки РТ.

«Минпром РФ объявляет конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий для обновления материально-технической базы колледжей в рамках федерального проекта „Молодые профессионалы“ национального проекта „Образование“. В 2020 году планируется создать не менее 700 мастерских за счет 4,39 млрд рублей из средств федерального бюджета», — сообщается на сайте.

Мастерские создадут по таким направлениям, как «промышленные, инженерные, информационные и коммуникационные технологии», «строительство, обслуживание транспорта и логистика», «искусство и дизайн», «сфера услуг», «сельское хозяйство», «социальная сфера».

За счет грантов образовательные учреждения оснастят оборудованием, средствами обучения, вычислительной техникой и лицензионным программным обеспечением, которые позволят создать условия для формирования профессиональных компетенций с опорой на стандарты WorldSkills Russia.

В 2019 году на аналогичные цели было выделено около 3 млрд рублей, с помощью которых удалось оснастить 800 мастерских.

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