Ак Барс Банк и Фонд развития моногородов поддержат инвестпроекты в моногородах

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Ак Барс Банк и Фонд развития моногородов подписали соглашение о сотрудничестве в целях поддержки предпринимателей, планирующих свою деятельность в моногородах.

Речь идет о совместной работе по льготному продукту Фонда развития моногородов — займ от 5 до 250 млн рублей под 0% годовых, для которого Ак Барс Банк обеспечит гарантийную поддержку. Прием заявок по продукту открыт с 15 марта 2019 года.

Партнерство подразумевает продвижение информации об инвестиционном потенциале моногородов и механизмах государственной поддержки монопрофильных территорий.

Ак Барс Банк — универсальная кредитная организация федерального значения. Входит в топ-20 крупнейших банков России по величине собственного капитала и представлена на рынках 27 регионов России, в том числе в многих моногородах страны.

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