В мэрии Казани назвали места проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани осенние сельскохозяйственные ярмарки стартуют с 14 сентября. Об этом на утреннем совещании в мэрии Казани сообщил председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

«Сельскохозяйственные производители республики представят жителям города продовольственную продукцию по социально ориентированным ценам. В ассортименте будут представлены не только продукты питания, но и продукция для сельскохозяйственных нужд», — рассказал спикер.

Он добавил, что торговля будет организована еженедельно по субботам на 15 площадках во всех районах города.

Так, в Авиастроительном районе сельскохозяйственную продукцию представят на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева, на улице Дементьева, д. 7 и на площадке по улице Ленинградской возле дома 27.

В Вахитовском районе ярмарка пройдет на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

Торговую площадку в Кировском районе традиционно организуют перед ТЦ «Ягодная Слобода», по улице Ильича возле дома 1, а также на улице Батыршина рядом с домом 20. В Московском районе ярмарка откроется на улице Шамиля Усманова у дома 1, за Московским рынком. В Ново-Савиновском районе — на территории ТК «Бахетле» по адресу: Ямашева 71а, а также по улице Академика Лаврентьева возле дома 10.

В Приволжском районе сельхозпродукцию можно будет приобрести на площадке возле ТЦ «Олимп» по адресу: Зорге 66, а также по улице Фучика у дома 72.

В Советском районе организуют три ярмарочные площадки: в агропромышленном парке «Казань», в посёлке Дербышки, возле рынка по улице Липатова 7, и по улице Закиева рядом с домом 12.

«На каждой торговой площадке примут участие представители 24 муниципальных районов республики, а также 32 организации агропромышленного комплекса Татарстана», — резюмировал Руслан Фазылянов.

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