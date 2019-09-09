В Галерее современного искусства откроется выставка «К солнцу» Александра Акилова

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). 13 сентября в Галерее современного искусства ГМИИ РТ состоится открытие выставки «К солнцу» Александра Акилова, сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.



В Казани творчество одного из ярких представителей современной живописной школы Александра Акилова будет представлено впервые. Где бы ни находился художник, он неизменно повествует своим творчеством о Таджикистане. В его работах шум горной реки, спор ярких солнечных бликов и резких теней, добавляющих свой узор к адрасу одежд, щебет ночных птиц, заполняющий тишину, плавная и одновременно ритмичная музыка – отражение характера местных жителей.



Акилов – не только живописец, но и фотограф, автор документальных фильмов. Фотографии Акилова не менее живописны и одновременно кинематографичны. В представленной на выставке серии «Душанбе – Таджикистан 1970 – 1980» оживает безвозвратно ушедшая эпоха. Фотографии и фрагменты документальных видеосъемок Акилова – это рассказы-воспоминания о Советском Таджикистане, многонациональном Душанбе.



В одном кадре художник порой умещает сложную драматургию, фрагменты человеческих судеб. Фотографии Акилова являются ключом к его живописи. То, что в картинах может быть воспринято как фантазия, оказывается реальностью, по-особому увиденной художником и переданной на холсте.



На выставке будет экспонироваться около 60 живописных произведений Александра Акилова разных лет, в том числе работы, написанные незадолго до открытия выставки.



Отдельная часть экспозиции будет посвящена фотографической серии «Душанбе – Таджикистан 1970 – 1980». Также специально к выставке подготовлен фильм, смонтированный Акиловым из фрагментов документальных съемок, проведенных в Таджикистане в 1980 – 1990-х годах.

Выставка будет работать до 20 октября.



Начало запланировано на шесть часов вечера.

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