В галерее «Хазинэ» откроется международная биеннале печатной графики «Всадник»

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). 12 сентября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется V Казанская международная биеннале печатной графики «Всадник», посвященная Году театра в России, сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Казанская международная биеннале печатной графики является выставкой-конкурсом, которая проводится каждые два года. В 2015 году она получила название «Всадник» в честь казанского графического коллектива, деятельность которого в 1920-е годы превратила Казань в один из центров развития гравюры и графического искусства России.

В конкурсной программе текущего года принимают участие более 120 художников из 15 стран мира. В Казань съедутся представители Израиля, Италии, Латвии, Мексики, Нидерландов, Польши, Сирии, Турции, Украины, Черногории, Швеции, Японии, а также России и, конечно, в событии примут участие мастера кисти из Татарстана – Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска.

В произведениях художников будет представлен широкий спектр техник – от традиционных ксилографии, офорта, меццо-тинто, линогравюры, литографии, монотипии до их современных модификаций.

На церемонии открытия будут присутствовать зарубежные и российские художники-участники биеннале Роберто Джанинетти из Италии, Магда Касперска из Польши, москвичка Светлана Ланшакова, искусствоведы и галеристы, принимавшие участие в подготовке выставки, Натэлла Войскунская (Москва), Галина Зайдель (Германия). Кроме того, будут объявлены победители и лауреаты, выбранные международным жюри под председательством известного офортиста Александра Суворова (Москва).

На открытии выступит камерный оркестр «Новая музыка». Художественный руководитель и дирижер оркестра Анна Гулишамбарова представит специальную программу, посвященную Году театра.

Начало запланировано на 16.00.

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