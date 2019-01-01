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Уроки добра в школах 5 сентября дали старт осенней «Неделе добра», которая продлится до 15 числа.
41-летний казанец рассказал, что готовился к преступлению заранее.
За время пользования зданием, которое относится к ценным градоформирующим объектам, собственник лишил его аутентичного декора крыши и надстроил этаж.
В текущем учебном году в Казани открылись 38 новых школьных ресторанов.
В сентябре и октябре родители смогут продегустировать школьное меню и осмотреть столовые вместе с детьми.
На реализацию программы выделено более 893 млн рублей.
К осеннему празднику святыни, 4 ноября, мастера из Мурома изготовят богатый иконостас, который установят у места чудотворного образа.
Реализация проекта может привлечь в экономику Альметьевского района около 80 млрд рублей инвестиций, создать свыше 4,1 тыс. рабочих мест.
В Казани на выборы пришли 51% избирателей.
В кинотеатре «Родина» прошло награждение режиссеров за конкурсные ленты, снятые в Татарстане.
Мэр Казани подвёл итоги выборов в Госсовет Татарстана и поблагодарил избирателей
Занятия будут проводиться бесплатно для детей среднего и старшего школьного возраста.
Кадры с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Тумбинский работает в таможенных органах с 1997 года.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва состоялись в воскресенье, 8 сентября.
«Миссис Мира 2019», посол WorldSkills 2019 Алиса Тулынина провела мастер-класс по визажу.
Менделеевцы смогут купить свежие овощи, мясо, мед, сухофрукты, молочные и другие продукты.
Организаторы подготовили сеансы иппотерапии, катание на лошадях и пони, выставку-ярмарку экологических продуктов и изделий мастеров региона.
Линар Закиров заявил, что все обнаруженные недостатки подрядные организации должны устранить за свой счет в рамках гарантийных обязательств.
Участие в марше приняли борющиеся с раком, их родные и друзья, врачи, волонтеры и просто неравнодушные горожане.
Утром в отдельных районах республики вновь возможен туман.
Фестиваль проходил в селе Никольском-на-Черемшане Ульяновской области.