(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Казани задержан мужчина, который пытался вскрыть банкомат при помощи горючей жидкости, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«В начале сентября ранним утром в Советском районе города в отделении банка сработала сигнализация. Записи с камер видеонаблюдения показали, что в помещение заходит мужчина в дождевике и пытается при помощи баллончика с легковоспламеняющейся жидкостью повредить устройство», — рассказали в полиции.

Мужчину задержали по горячим следам. Им оказался безработный 41-летний местный житель. Казанец рассказал, что пошел на преступление из-за острой нехватки денег. Он также пояснил, что к краже готовился заранее: продумал маршруты, экипировку и средства для вскрытия банкомата.

По данному факту возбуждено уголовное дело о попытке совершения кражи.

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