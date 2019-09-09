К 1 сентября в модернизацию школьных столовых Казани вложили 250 млн

(Казани, 9 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). К 1 сентября 2019 года общий объем вложений в модернизацию школьных столовых Казани составил 250 млн рублей. Об этом рассказала генеральный директор Департамента социального питания и продовольствия Казани Рима Мухамедшина.

«2 сентября свои двери открыли 38 обновленных школьных столовых, 2 столовые открылись в новых школах. Все запланированные работы выполнены, проведены капитальные ремонты в тех столовых, которые нуждались в этом в первую очередь. Где необходимо, установлено современное оборудование», — сообщила Рима Мухамедшина.

Общий бюджет вложений в модернизацию школьного питания на 1 сентября текущего года составил 250 млн рублей. В том числе 170 млн рублей выделено из бюджета Казани и 80 млн — из средств Департамента социального питания и продовольствия.

Реконструкция школьных столовых позволила увеличить количество посадочных мест на 1550, еще 950 мест появились в новых школах.

В итоге в Казани в формате школьных ресторанов работают 65 школьных столовых, что составляет более 30% от общего количества школ.

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