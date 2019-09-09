Дому XIX века в центре Казани суд обязал владельца вернуть исторический облик

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Решением Вахитовского суда Казани собственнику дома в историческом центре города на Муштари, 10 предстоит вернуть этой постройке XIX века первоначальный облик. Об этом сообщила пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, который стал инициатором судебного разбирательства.

Как уточнили в комитете, владелец здания самовольно демонтировал историческую кровлю с декором по фасаду, надстроил третий этаж и возвел пристрой. Между тем дом датируется XIX веком, входит в перечень исторически ценных градоформирующих объектов (ИЦГФО), являясь предметом охраны исторической части Казани. Незаконное изменение его аутентичного облика сотрудники зафиксировали в апреле этого года.

После вынесенного 6 сентября Вахитовским судом решения владелец обязан будет за свой счет в течение трех месяцев (с момента вступления решения суда в законную силу) снести надстроенный третий этаж, воссоздать историческую крышу, архитектурно-декоративные элементы фасада и демонтировать пристрой.

Судебные процессы по привлечению собственника старинной постройки к к административной ответственности, подчеркнули в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, продолжаются.

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