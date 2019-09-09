В 10 крупнейших школах Казани пройдут школьные пикники для родителей

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Казани в течение месяца, с 21 сентября по 19 октября, в 10 крупнейших школах города пройдут школьные пикники для родителей. Об этом рассказала генеральный директор Департамента социального питания и продовольствия Казани Рима Мухамедшина.

«Одним из инструментов привлечения всей семьи к вопросам правильного питания станут полюбившиеся школьные пикники, которые мы планируем провести в казанских школах с 21 сентября по 19 октября. Пройдут пикники в 10 крупнейших школах города», — сообщила Рима Мухамедшина.

Она добавила, что в рамках таких пикников родители смогут посмотреть, в каких условиях питаются дети, продегустировать блюда обновленного школьного меню и высказать свое мнение.

Департамент социального питания и продовольствия Казани планирует этим мероприятием привлечь внимание родителей школьников к вопросу правильного питания.

Школьные повара и шеф-повара департамента проведут для детей и родителей мастер-класс по приготовлению блюд из овощей.

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