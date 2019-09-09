В Казани утвердили программу расселения аварийного жилья до сентября 2025 года

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани утвердили программу расселения аварийного жилья на период с 2019-го до сентября 2025 года. Об этом на утреннем совещании в мэрии Казани рассказал начальник Управления жилищной политики исполкома Казани Марсель Абдулхаков.

«В очередной этап расселения могут быть включены дома, признанные аварийными с 2012-го по 2017 год. Таким образом, в программу расселения на 2019-2025 годы по Казани включён 51 аварийный дом на 519 квартир, в которых проживают почти 1,5 тыс. граждан», — сообщил спикер.

Он добавил, что общий объём финансирования программы составляет более 893 млн рублей, «из которых 639,5 млн рублей — средства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. 254,3 млн рублей выделяются из бюджета Республики Татарстан».

Расселение аварийных домов проведут в 6 этапов — путём предоставления новых квартир без доплат, причем площадь нового жилья будет не меньше занимаемой. В этом году уже расселят 16 аварийных домов.

«Управлением жилищной политики объявлен аукцион на приобретение 55 благоустроенных квартир, итоги которого будут определены 16 сентября», — рассказал начальник Управления жилищной политики исполкома Казани.

Кроме этого, в 2019 году также планируется расселить 5 домов в Военном городке-32. Освобожденные участки передадут инвестору.

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