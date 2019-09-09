Метшин: Явка на выборах в Казани опередила показатели Санкт-Петербурга и Москвы

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Явка на выборы Государственного совета Татарстана в Казани составила 51%, об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике в мэрии города.

«В целом по Республике Татарстан небывалая явка в разрезе того, как выборы проходили по всей России. В Казани она составила свыше 51%», — сообщил мэр Казани.

Также Метшин добавил, что по сравнению с другими городами-миллионниками России 51% пришедших казанцев — это очень хороший показатель. В Санкт-Петербурге на выборы губернатора пришли 23% избирателей, а в Москве явка не дотянула до 20%.

Мэр Казани поблагодарил всех жителей Татарстана, всех тех, кто проявил гражданскую активность.

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