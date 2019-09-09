Наиль Маганов: Строительство газохимического комплекса позволит улучшить экологию в Альметьевске

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Строительство производства по выпуску малеинового ангидрида и полипропилена позволит снизить нагрузку на экологию Альметьевского района, поскольку сократит выбросы бутана и пропана, которые происходят во время транспортировки газов. Об этом сообщил в беседе с журналистами генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

«Сегодня Миннибаевский газоперерабатывающий завод выпускает полуфабрикаты — бутан и пропан. Это пожароопасные газы с высокой проникающей способностью. Мы их разливаем в цистерны, вывозим на грузовиках и по железной дороге. Взамен завозим товары, сделанные из этих газов, в том числе — малеиновый ангидрид. Платим за это валютой. Что мы хотим? Из пропана при помощи давления и температуры мы можем извлечь молекулы водорода и получить полипропилен. Малеиновый ангидрид мы можем получить путем добавления в бутан молекул кислорода. И все — никакой химии», — рассказал Наиль Маганов о технологических процессах планируемого производства.

«Малеиновый ангидрид — это твердое вещество невысокого класса опасности. Каждый из нас ежедневно потребляет его в зубной пасте, с заменителями сахара. Малеиновый ангидрид есть в косметике, продуктах питания», — добавил генеральный директор «Татнефти».

Генеральный директор компании напомнил, что в советские времена в Альметьевске ночью было светло, как днём. Везде горели факелы. А в реке Зай было невозможно купаться из-за густой нефтяной пленки. «Неужели мы, затратив столько сил для восстановления экологии, будем её ухудшать? Это просто нелогично. К тому же мы сами здесь живём», — подчеркнул Наиль Маганов.

Ранее компания «Татнефть» сообщила о планах по строительству газохимического комплекса, который будет перерабатывать попутные нефтяные газы по новейшей итальянской технологии Conser. На сегодняшний день в Европе уже построены четыре завода, где используется технология Conser, аналогичные производства есть в США, Объединенных Арабских Эмиратах и в Китае.

Строительство нефтегазохимического комплекса позволит привлечь в экономику Альметьевского района около 80 млрд рублей инвестиций, создать свыше 4,1 тыс. рабочих мест.

Ожидается, что со временем все новые производства «Татнефти» будут включены в контур новой особой экономической зоны Татарстана «АлмА». А малеиновый ангидрид, полипропилен, акрилонитрил и углепластики впоследствии будут перерабатываться резидентами ОЭЗ в конечные товары.

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