WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 сентября 2019, 09:40

Политика

Метшин пожелал Госсовету исполнять все наказы жителей республики

Политика

Метшин пожелал Госсовету исполнять все наказы жителей республики

Фото: Рамиль Гали/архив

Мэр Казани подвёл итоги выборов в Госсовет Татарстана и поблагодарил избирателей

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Мэр Казани на деловом понедельнике пожелал Государственному Совету Татарстана исполнять все наказы жителей республики и поблагодарил всех избирателей. 

«Я хочу в первую очередь пожелать новому составу нашего парламента руководствоваться теми пожеланиями и наказами, которые они собрали, а это большой объём на сегодняшний день», – отметил Ильсур Метшин. 

Мэр Казани также поблагодарил всех жителей Татарстана, всех тех, кто проявил гражданскую активность.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

По данным на 6 утра, «Единая Россия» набирает на выборах в Госсовет РТ 72,99% голосов

Новости дня
09:54
В Казани вручили 1 млн рублей победителям проекта «Кино за 7 дней» из России, Швейцарии и Ирана

В кинотеатре «Родина» прошло награждение режиссеров за ленты, снятые в Татарстане.

09:40
Метшин пожелал Госсовету исполнять все наказы жителей республики

Мэр Казани подвёл итоги выборов в Госсовет Татарстана и поблагодарил избирателей

09:30
В Детском городе КидСпейс школьников научат основам создания бизнеса, маркетинга и рекламы

Занятия будут проводиться бесплатно для детей среднего и старшего школьного возраста.

09:19
В центре Казани в результате ДТП иномарка вылетела на тротуар опрокинулась на бок

Кадры с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.

09:16
В РТ индустриальный парк «Саба» оснастят двумя производственными корпусами для будущих резидентов
09:02
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о начале Второй мировой войны
08:31
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
08:00
Начальником Казанского почтового таможенного поста станет Алексей Тумбинский

Тумбинский работает в таможенных органах с 1997 года.

07:44
По данным на 6 утра, «Единая Россия» набирает на выборах в Госсовет РТ 72,99% голосов

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва состоялись в воскресенье, 8 сентября.

07:11
Фестиваль самозанятых и мастер-классы в сфере бьюти-индустрии провели в Альметьевске

«Миссис Мира 2019», посол WorldSkills 2019 Алиса Тулынина провела мастер-класс по визажу.

06:22
Сельхозярмарки в Менделеевске начнутся с середины сентября

Менделеевцы смогут купить свежие овощи, мясо, мед, сухофрукты, молочные и другие продукты.

05:47
В Набережных Челнах на фестивале «ЭкоОсень» проведут сеансы иппотерапии

Организаторы подготовили сеансы иппотерапии, катание на лошадях и пони, выставку-ярмарку экологических продуктов и изделий мастеров региона.

04:14
Глава Бугульминского района оценил капремонт домов и осмотрел разбитые дороги

Линар Закиров заявил, что все обнаруженные недостатки подрядные организации должны устранить за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

03:10
В Нижнекамске впервые провели марш в поддержку онковыздоравливающих «Зажги ночь»

Участие в марше приняли борющиеся с раком, их родные и друзья, врачи, волонтеры и просто неравнодушные горожане.

03:02
В Татарстане сохранится умеренно теплая погода

Утром в отдельных районах республики вновь возможен туман.

02:21
Спасский ансамбль «Сударушка» представил свое творчество в Ульяновской области

Фестиваль проходил в селе Никольском-на-Черемшане Ульяновской области.

02:00
В Арском районе на избирательном участке местную жительницу поздравили с днем рождения

Разиня Загидуллина долгое время руководила почтовым отделением в деревне, где проголосовала.

01:34
Футболисты «Эвереста» пришли на выборы Госсовета РТ всей командой

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва состоялись в воскресенье, 8 сентября.

01:26
Жительницу Черемшанского района РТ поздравили с днем рождения на избирательном участке

Гульсира Ахметшина до выхода на заслуженный отдых была председателем избирательной комиссии.

01:12
По мнению наблюдателей, в Азнакаевском районе выборы проходили чисто и прозрачно

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва состоялись в воскресенье, 8 сентября.

01:02
Тимерзянов: Участие в выборах говорит о наличии настоящей, а не декларативной гражданской позиции

Главный федеральный инспектор по РТ отметил небывалое количество наблюдателей в казанской гимназии № 96.

00:50
Руководитель Молодежной ассамблеи народов РТ Тимур Кадыров: Среди кандидатов нет случайных людей

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва состоялись в воскресенье, 8 сентября.

00:36
Фермеры деревни Татарское Муллино Алькеевского района проголосовали за стабильность

На выборы крестьяне пришли ранним утром, чтобы не терять время, необходимое для работ.

00:27
Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов: «Только улучшение и развитие!»

Руководитель одной из крупнейших нефтяных компаний России пришел на выборы вместе с матерью.

00:20
После обработки 36 тыс. бюллетеней «Единая Россия» набирает на выборах в Госсовет РТ 85% голосов

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва состоялись в воскресенье, 8 сентября.

События