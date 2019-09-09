Метшин пожелал Госсовету исполнять все наказы жителей республики

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Мэр Казани на деловом понедельнике пожелал Государственному Совету Татарстана исполнять все наказы жителей республики и поблагодарил всех избирателей.

«Я хочу в первую очередь пожелать новому составу нашего парламента руководствоваться теми пожеланиями и наказами, которые они собрали, а это большой объём на сегодняшний день», – отметил Ильсур Метшин.

Мэр Казани также поблагодарил всех жителей Татарстана, всех тех, кто проявил гражданскую активность.

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