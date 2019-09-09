В Казани вручили 1 млн рублей победителям проекта «Кино за 7 дней» из России, Швейцарии и Ирана

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Казани прошло закрытие проекта «Кино за 7 дней», победителями которого стали режиссеры из России, Швейцарии и Ирана. Все картины были сняты на территории Татарстана, а общий призовой фонд проекта составил 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба дирекции «Время кино».

Первое место и приз в 500 тыс. рублей получил фильм «Футурум» российского режиссера Георгия Даниелянца. Второе место и приз в 300 тыс. рублей присудили Йову Паришу из Швейцарии за ленту «Будь честным». Третье место и 200 тыс. рублей отправились в Иран создателю картины «Возвращение в Казань» Гасиде Голмакани.

Специальный приз от Министерства культуры РТ был вручен проекту «Сююмбике» режиссера Артура (Магомет-Али) Найманова, Черкессия.

Приз зрительских симпатий Талия Минуллина вручила команде из Монголии от Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

Участники проекта «Кино за 7 дней» из 9 стран создавали фильмы на территории Татарстана в течение семи дней и с хронометражем в семь минут. Проект проводился в рамках XI Международного молодёжного кинофестиваля.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.