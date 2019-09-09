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Татар-информ

9 сентября 2019, 09:16

Экономика и финансы

В РТ индустриальный парк «Саба» оснастят двумя производственными корпусами для будущих резидентов

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Экономика и финансы

В РТ индустриальный парк «Саба» оснастят двумя производственными корпусами для будущих резидентов

Фото: Рамиль Гали/архив

На первый этап строительства индустриального парка в Богатых Сабах потратят более 308 млн рублей.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Богатых Сабах на первый этап строительства индустриального парка «Саба» с двумя производственными корпусами потратят более 308 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Период строительства рассчитан на один год, и уже есть резиденты, которые готовы размещаться в индустриальном парке. Всего будут два производственных корпуса, где они смогут работать, сразу после того, как строительство завершится», — сказало руководство индустриального парка «Саба».

Первый этап будет включать в себя ограждение территории парка и водозабора, разбивку на площади для размещения резидентов, прокладку инженерных коммуникаций, организацию дорог, благоустройство проектируемого участка.

Также на этот этап запланировано размещение первого производственного корпуса площадью более 1,2 тыс. кв. метров, который будет полнокомплектным металлическим зданием заводской поставки.

Финансироваться первый этап строительства будет из бюджета РТ и федерального бюджета.

 

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