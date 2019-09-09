Минобороны опубликовало рассекреченные документы о начале Второй мировой войны

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Минобороны России опубликовало на своем сайте рассекреченные архивные документы, посвященные пакту о ненападении, заключенному СССР и нацистской Германией в 1939 году.

«На сайте Минобороны России к 80-летию со дня подписания пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом открыт новый мультимедийный раздел с рассекреченными уникальными документами из фондов Центрального архива военного ведомства "Хрупкий мир на пороге войны"», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны, содержат информацию о подготовке к заключению договора, а также описывают ситуацию в Европе перед началом войны и боевые действия на территории Польши в 1939 году.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.